Красновишерску на строительство школы дополнительно выделят из краевого бюджета 14 млн руб.

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Глава региона Максим Решетников подписал постановление о предоставлении Красновишерскому району субсидии на строительство общеобразовательной школы в размере 14 млн 448 тыс. руб. из краевого бюджета.

Напомним, школа возводится в рамках муниципальной программы «Развитие образования Красновишерского муниципального района».

В ноябре прошлого года был объявлен аукцион на строительство средней школы в Красновишерске на сумму 298, 1 млн руб. Однако после вмешательства УФАС торги были признаны несостоявшимися.

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