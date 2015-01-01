«Камский берег» озаботился проблемами здоровья Летний фестиваль на курорте Усть-Качка пройдёт в новом формате

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Первый «Камский берег» прошёл в Усть-Качке 18 июня 2016 года. Было много событий: ярмарка ремёсел, выступление театра моды, мастер-классы и экскурсии, мини-фестиваль воздушных змеев и, конечно, музыка. Событие привлекло на территорию курорта около 3 тыс. зрителей, и в нынешнем году его было решено повторить и расширить.

Как рассказал режиссёр-постановщик фестиваля Николай Нохрин, нынешний «Камский берег» будет уже двухдневным: он пройдёт 10-11 июня. Отныне он позиционируется как фестиваль здоровья. В течение двух дней будет множество событий, связанных с практиками поддержания здоровья для души и тела. Среди партнёров фестиваля, готовых поделиться собственными наработками в этой сфере, — краевая федерация ушу и несколько студий йоги.

Кроме того, запланированы консультации психолога, экскурсии в лес с экологом, коллективное приготовление еды на пляже, пляжный волейбол, пляски под этнические барабаны и мастер-класс по этим же барабанам. Не обойдётся и без воздушных змеев: организаторы надеются на хороший ветер. Из особо экзотических развлечений — модные плавучие доски сап, на которых сможет прокатиться любой желающий.

Разумеется, будет и музыка. Запланированы выступления пермских групп «Паюя» и The Peoples. Главной приглашённой звездой будет Сати Казанова, которая поделится своим опытом в йоге.

В прошлом году в Усть-Качке прошёл ещё один оригинальный фестиваль — «Камская битловолна», но, как сообщил Николай Нохрин, событие было одноразовым, повторений не будет. Зато в июле будет разыгран ландшафтный спектакль, а в августе состоится музыкальный мини-фестиваль с интересными участниками.

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