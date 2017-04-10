Названы самые покупаемые смартфоны весны

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Жители Пермского края перестали откладывать желанные покупки в долгий ящик. В салонах «МегаФона» число приобретённых в рассрочку гаджетов выросло в два раза. Мобильный хит-парад возглавила продукция Samsung, продажи которой за месяц выросли на 68%. Каждый пятый купленный в салонах связи смартфон произведён именно этой компанией.

Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале:

— Время диктует моду, и гаджет для быстрого интернета стал продуктом must have. Это подтверждает рейтинг, где подавляющее число телефонов поддерживают 4G. Дополняют такой девайс тарифами «Всё включено», где по доступной цене наряду с минутами и смс предоставлен комфортный объем интернета по России.

Топ-смартфонов до 5 тыс. руб.:

ZTE Blade A5 Pro_simlock

Micromax Canvas Pace Q415 LTE_simlock

ZTE Blade A5_simlock

Prestigio Wize N3 3507 DUO

Prestigio Wize N3 3507 DUO

Топ-смартфонов от 5 тыс. до 10 тыс. руб:

Lenovo A2010 LTE

Lenovo A2020a40 LTE

Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE

ZTE Blade X3 LTE

Asus ZB500KL LTE

Топ-смартфонов от 10 тыс. до 20 тыс. руб.:

Apple iPhone 5s 16GB

Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE

Samsung G570F Galaxy J5 Prime LTE

Asus ZC520TL MAX LTE

Samsung J510F Galaxy J5 2016 LTE

Топ-смартфонов свыше 20 тыс. руб.:

Apple iPhone 6s 32GB

Samsung A510F Galaxy A5 2016 LTE

Moto X Force LTE

Samsung A520F Galaxy A5 2017 LTE

Apple iPhone 7 32GB

Начало мая — выгодное время для мобильного шопинга: при покупке любого смартфона, планшета или аксессуара в офисах «МегаФон» можно получить скидку 30% на следующую покупку. Узнать подробности акции можно на сайте, ознакомиться с ассортиментом оборудования можно в салонах связи или интернет-магазине оператора.

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