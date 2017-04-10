Названы самые покупаемые смартфоны весны

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Смартфоны (1)

Жители Пермского края перестали откладывать желанные покупки в долгий ящик. В салонах «МегаФона» число приобретённых в рассрочку гаджетов выросло в два раза. Мобильный хит-парад возглавила продукция Samsung, продажи которой за месяц выросли на 68%. Каждый пятый купленный в салонах связи смартфон произведён именно этой компанией.

Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале:

— Время диктует моду, и гаджет для быстрого интернета стал продуктом must have. Это подтверждает рейтинг, где подавляющее число телефонов поддерживают 4G. Дополняют такой девайс тарифами «Всё включено», где по доступной цене наряду с минутами и смс предоставлен комфортный объем интернета по России.

Топ-смартфонов до 5 тыс. руб.:

  • ZTE Blade A5 Pro_simlock

  • Micromax Canvas Pace Q415 LTE_simlock

  • ZTE Blade A5_simlock

  • Prestigio Wize N3 3507 DUO

  • Prestigio Wize N3 3507 DUO

    • Топ-смартфонов от 5 тыс. до 10 тыс. руб:

  • Lenovo A2010 LTE

  • Lenovo A2020a40 LTE

  • Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE

  • ZTE Blade X3 LTE

  • Asus ZB500KL LTE

    • Топ-смартфонов от 10 тыс. до 20 тыс. руб.:

  • Apple iPhone 5s 16GB

  • Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE

  • Samsung G570F Galaxy J5 Prime LTE

  • Asus ZC520TL MAX LTE

  • Samsung J510F Galaxy J5 2016 LTE

    • Топ-смартфонов свыше 20 тыс. руб.:

  • Apple iPhone 6s 32GB

  • Samsung A510F Galaxy A5 2016 LTE

  • Moto X Force LTE

  • Samsung A520F Galaxy A5 2017 LTE

  • Apple iPhone 7 32GB

    • Начало мая — выгодное время для мобильного шопинга: при покупке любого смартфона, планшета или аксессуара в офисах «МегаФон» можно получить скидку 30% на следующую покупку. Узнать подробности акции можно на сайте, ознакомиться с ассортиментом оборудования можно в салонах связи или интернет-магазине оператора.

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