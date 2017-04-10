Названы самые покупаемые смартфоны весны
Жители Пермского края перестали откладывать желанные покупки в долгий ящик. В салонах «МегаФона» число приобретённых в рассрочку гаджетов выросло в два раза. Мобильный хит-парад возглавила продукция Samsung, продажи которой за месяц выросли на 68%. Каждый пятый купленный в салонах связи смартфон произведён именно этой компанией.
Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале:
— Время диктует моду, и гаджет для быстрого интернета стал продуктом must have. Это подтверждает рейтинг, где подавляющее число телефонов поддерживают 4G. Дополняют такой девайс тарифами «Всё включено», где по доступной цене наряду с минутами и смс предоставлен комфортный объем интернета по России.
Топ-смартфонов до 5 тыс. руб.:
Топ-смартфонов от 5 тыс. до 10
Топ-смартфонов от 10 тыс. до 20 тыс. руб.:
Топ-смартфонов свыше 20 тыс. руб.:
Начало мая — выгодное время для мобильного шопинга: при покупке любого смартфона, планшета или аксессуара в офисах «МегаФон» можно получить скидку 30% на следующую покупку. Узнать подробности акции можно на сайте, ознакомиться с ассортиментом оборудования можно в салонах связи или интернет-магазине оператора.
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