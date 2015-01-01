ООО «ТеплоСервис» отказалось от претензий к «Газпром межрегионгаз Пермь»

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3 мая краевое управление федеральной антимонопольной службы обнародовало предварительные результаты рассмотрения антимонопольного дела в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в арбитражном суде.

Напомним, ранее Пермское УФАС признало ресурсоснабжающую организацию злоупотребляющей доминирующим положением по заявлению ООО «ТеплоСервис», утверждавшей, что простой котельной в связи с отключением газа приводит к недополучению организацией доходов и приводит к социальной напряжённости.

«Газпром межрегионгаз Пермь», не согласившись с решением УФАС, обратился в Арбитражный суд Пермского края. Но в ходе судебного заседания ООО «ТеплоСервис» отказалось от претензий к газовикам.

В Пермском УФАС отмечают, что такое происходит впервые. Теперь им придётся в одиночку отстаивать свою позицию в суде.

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