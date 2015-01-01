Современная дача или загородный дом – лучшее место для отдыха в Заозерье

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В компании PAN City Group идёт активный сезон продаж земельных участков под строительство дачи или загородного дома в Заозерье.

Мы представляем Вашему вниманию земли под строительство в д. Бережное и Глушата. Земельные участки с роскошным лесным массивом, девственной природой, чистейшим воздухом, прекрасным видом на реку, готовы принять новых хозяев под строительство дачи или загородного дома.

В посёлке Бережное Вы сможете приобрести земельные участки под строительство жилого дома (ИЖС):

Бережное располагается в 30 км от города по направлению Пермь-Хохловка в живописном месте слияния двух рек — Камы и Чусовой, вблизи микрорайона Заозерье, через который пролегает автотрасса до коттеджного посёлка.

Мы предлагаем вам 1 очередь — 41 участок. Площадь участков от 11 до 21,5 соток.

Буквально в 10 минутах езды есть вся необходимая социальная инфраструктура: магазины, кафе, школа, аптеки.

Жить вблизи города, дышать свежим воздухом, любоваться прекрасным видом на реку можно только в Бережном.

· Электричество до 15 кВт (в рамках Федерального закона «Об электричестве»).

· Возможность подключения к газопроводу в деревне «Тупица».

· Самостоятельное подключение коммуникаций к участкам.

· Земля в собственности.

· Привлекательная цена в сезон 30 тыс. руб. за сотку.

В посёлке Глушата продаются земельные участки под строительство дачи:

Ваша дача будет располагаться в 30 км от Перми и в 10 минутах от микрорайона Заозерье. Посёлок имеет круглогодичную хорошую транспортную доступность, связан с Пермью асфальтированной дорогой «Пермь-Хохловка» и примыкает к границам населённого пункта.

PAN City Group предлагает Вам 1 очередь — 43 участка, площадью от 11 до 17 соток.

· Возможность подключения к газопроводу Глушата-Тупица, который проходит вдоль границ земельного массива.

· Наличие линий электропередач в непосредственной близости от участков.

· Вблизи находятся магазины и горнолыжный комплекс «Вертикаль».

· Привлекательная цена в сезон 25 тыс. руб. за сотку.

Условия приобретения участков:

· Беспроцентная рассрочка до шести месяцев, вы можете начать строительство на своём участке сразу же после внесения первоначального взноса*.

· Индивидуальный график платежей.

· Первоначальный взнос от 30%.

· Кредит от банка-партнёра на выгодных условиях.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-00-10.

* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

Реклама