Современная дача или загородный дом – лучшее место для отдыха в Заозерье
В компании PAN City Group идёт активный сезон продаж земельных участков под строительство дачи или загородного дома в Заозерье.
Мы представляем Вашему вниманию земли под строительство в д. Бережное и Глушата. Земельные участки с роскошным лесным массивом, девственной природой, чистейшим воздухом, прекрасным видом на реку, готовы принять новых хозяев под строительство дачи или загородного дома.
В посёлке Бережное Вы сможете приобрести земельные участки под строительство жилого дома (ИЖС):
Бережное располагается в 30 км от города по направлению Пермь-Хохловка в живописном месте слияния двух рек — Камы и Чусовой, вблизи микрорайона Заозерье, через который пролегает автотрасса до коттеджного посёлка.
Мы предлагаем вам 1 очередь — 41 участок. Площадь участков от 11 до 21,5 соток.
Буквально в 10 минутах езды есть вся необходимая социальная инфраструктура: магазины, кафе, школа, аптеки.
Жить вблизи города, дышать свежим воздухом, любоваться прекрасным видом на реку можно только в Бережном.
· Электричество до 15 кВт (в рамках Федерального закона «Об электричестве»).
· Возможность подключения к газопроводу в деревне «Тупица».
· Самостоятельное подключение коммуникаций к участкам.
· Земля в собственности.
· Привлекательная цена в сезон 30 тыс. руб. за сотку.
В посёлке Глушата продаются земельные участки под строительство дачи:
Ваша дача будет располагаться в 30 км от Перми и в 10 минутах от микрорайона Заозерье. Посёлок имеет круглогодичную хорошую транспортную доступность, связан с Пермью асфальтированной дорогой «Пермь-Хохловка» и примыкает к границам населённого пункта.
PAN City Group предлагает Вам 1 очередь — 43 участка, площадью от 11 до 17 соток.
· Возможность подключения к газопроводу Глушата-Тупица, который проходит вдоль границ земельного массива.
· Наличие линий электропередач в непосредственной близости от участков.
· Вблизи находятся магазины и горнолыжный комплекс «Вертикаль».
· Привлекательная цена в сезон 25 тыс. руб. за сотку.
Условия приобретения участков:
· Беспроцентная рассрочка до шести месяцев, вы можете начать строительство на своём участке сразу же после внесения первоначального взноса*.
· Индивидуальный график платежей.
· Первоначальный взнос от 30%.
· Кредит от банка-партнёра на выгодных условиях.
Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-00-10.
* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».
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