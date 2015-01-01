На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» произошёл пожар

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Как сообщает краевое управление МЧС России, сегодня, 5 мая, в 5.38 утра спасателям поступило сообщение о загорании на ул. Промышленная в Индустриальном районе Перми.

В ликвидации пожара были задействованы 167 человек и 44 единицы техники. Пожар был локализован в 8 часов утра.

По данным «Интерфакса», возгорание произошло на территории завода по нефтепереработке в ходе проведения пусковых операций после остановочного ремонта на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

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