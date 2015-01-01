Максим Решетников встретился с Пермским советом ветеранов и Советом старейшин

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Накануне, 3 мая, глава региона Максим Решетников встретился с Пермским городским советом ветеранов и Советом старейшин. Максим Решетников поблагодарил советы за активное участие в общественной жизни края и оказание помощи в организации празднования Дня Победы:

«Вы — настоящие герои не только военных, но и послевоенных лет. Уже свыше 70 лет вы передаёте молодым поколениям главные ценности: верность себе, любовь к Родине и патриотическое отношение к своей стране. И как всегда, вы — самые активные участники подготовки к празднованию 9 Мая. Я благодарен краевому совету ветеранов за вашу помощь и за всё, что вы делаете для общественной жизни Пермского края. Я искренне поражён, насколько старшее поколение неравнодушно к вопросам развития нашего региона».

Участники встречи обсудили 30-летие ветеранского движения в Пермском крае и празднование 72-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Члены Совета старейшин поделились своими успехами в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и организации досуга ветеранов Пермского края.

«Патриотическое воспитание всегда занимало первое место в работе ветеранов. Я думаю, что ветераны, будут продолжать эту работу. Чтобы молодое поколение знало, что такое Россия, что такое победа, кто такой ветеран», — отметила председатель совета ветеранов Перми Валентина Савкина.

Глава региона обсудил с ветеранами вопросы ЖКХ и медицинской помощи. В ходе общения ветераны выступили с предложением о создании книги в честь юбилея своей организации. Максим Решетников инициативу поддержал.

Глава Пермского края также отметил важность совместной работы с советом ветеранов:

«Краевой совет ветеранов — наша опорная организация в плане решения социальных вопросов, патриотического воспитания и 9 Мая. Наше с вами взаимодействие —это не только праздники, а реальная работа. В юбилейный для ветеранского движения год и во время празднования Дня Победы нам особенно важно окружить вас заботой и вниманием. Мы продолжим оказывать ветеранам все необходимые меры поддержки, исполнять взятые на себя обязательства».

Источник — администрация губернатора Пермского края