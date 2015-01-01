Фонд Андрея Мельниченко профинансирует участие российской сборной в международном конкурсе

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Фонд Андрея Мельниченко профинансирует участие сборной российских школьников на престижном форуме талантов.

Напомним, отборочный тур на международный конкурс «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов» (2017 Asia -Pacific Forum for Science Talented), который пройдет в Китайской Республике (Тайвань) 29 июня — 8 июля, завершился. В нём приняли участие более 150 школьников. В итоге в Тайвань отправятся шестеро талантливых школьников из разных городов, где работают предприятия «ЕвроХима», СУЭК и СГК.

Стоит отметить, что компания «ЕвроХим» поддерживает одарённых детей во многих регионах России, в том числе и в Пермском крае. Так, в березниковском филиале Пермского научно-исследовательского политехнического университета при поддержке Усольского калийного комбината прошла Всероссийская конференция «Молодёжная наука в развитии регионов», в работе которой приняли участие около 200 студентов, молодых учёных, преподавателей университета, а также представители промышленных предприятий. Тематика конференции охватывала широкий круг вопросов: модернизация промышленного оборудования, повышенние эффективности производственных процессов, исследование свойств и оценка возможности переработки отходов производств. Во время выступлений студенты поделились своими разработками и идеями, чтобы их знания оценили не только научные руководители, но и будущие работодатели.

В этом году в состязаниях приняли участие 120 учеников школ Верхнекамья. Первое место в дисциплинах математика и физика занял Даниил Зуев, второе место — Александр Демидов, третье досталось Николаю Щёткину.

Торжественным моментом конференции стало награждение победителей предметных олимпиад ПНИПУ, организованных совместно с компанией «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», среди выпускников 11 классов. Сотрудники отдела по работе с персоналом УКК вручили ребятам сертификаты и современные гаджеты. А вознаграждением от ПНИПУ стали дополнительные пять баллов к общему результату ЕГЭ, которые получат все призёры и победители олимпиад при поступлении в вуз на бюджет.

Фонд Андрея Мельниченко также организует и финансирует конкурсное участие школьников Сибири в Детском научном лагере Московского государственного университета «Ланат». Фонд организовал финал конкурса «Учёные будущего», два победителя из Кемерова и Барнаула в мае этого года отправятся в США для участия в суперфинале конкурса.

Андрей Мельниченко — российский предприниматель и меценат, основатель и основной акционер компаний «ЕвроХим» (минеральные удобрения), СУЭК (угольная отрасль), и СГК (энергетика), каждая из них является лидером в своей отрасли.

Источник — ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»

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