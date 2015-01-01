Выборы ректора вуза, на должность которого претендует Ольга Ковтун, перенесли на октябрь

В Уральском государственном медуниверситете перенесли конкурс по выбору ректора, на должность которого претендует экс-министр здравоохранения Прикамья и вице-премьер краевого правительства Ольга Ковтун, до 1 октября, не указав причины.

Екатеринбургское СМИ newdaynews.ru считает, что это произошло потому, что ни один из выдвинувшихся шести кандидатов не прошёл аттестацию в федеральном минздраве, соответственно, без аттестации учёный совет вуза не имеет права назначать дату проведения конкурса.

