В Перми у пассажиров-льготников проверят проездные

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Департамент дорог и транспорта администрации Перми совместно с МКУ «Гортранс» с 4 мая начнёт проверять льготные проездные у пассажиров общественного транспорта с помощью специальных валидаторов, сообщает администрация Перми.

В случае, если проездной документ будет не пополнен, пассажир обязан будет оплатить проезд. В противном случае с него за безбилетный проезд будет взыскан штраф.

Напомним, по данным на конец апреля к системе электронного учёта пассажиропотока подключились 32 автобусных маршрута, валидаторы работали на 426 транспортных средствах, что составило половину от общего количества пассажирского транспорта.

За первые три месяца 2017 года льготники приобрели 68,8 тыс. проездных.

«Новый компаньон»