В Прикамье в отношении начальника краевого управления госавтонадзора возбуждено уголовное дело

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, в отношении начальника УГАДН по Пермскому краю Ространснадзора Владимира Котова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности, совершённое в нарушение вступившего в законную силу судебного акта).

Как поясняют в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по факту отказа начальника УГАДН в выдаче Пермскому частному учебному центру профквалификации удостоверения об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов.

Директор частного центра пытался получить разрешительные документы с февраля 2016 года по апрель 2017 года. При этом начальник регионального управления государственного автодорожного надзора затягивал процесс рассмотрения документов, нарушая сроки их рассмотрения, и в итоге отказал по формальным основаниям.

Данный отказ был обжалован заявителем в Арбитражном суде Пермского края, суд обязал управление госавтонадзора незамедлительно выдать разрешение.

Но, несмотря на решение суда, руководитель документы образовательному учреждению не выдал.

Прокуратура провела проверку и направила материалы в органы предварительного следствия.

В отношении начальника управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

Как сообщают в краевом управлении госавтонадзора, Владимир Котов сейчас находится в отпуске. Возможное отстранение Котова от должности в ведомстве не комментируют.

«Новый компаньон»