Департамент образования Перми ищет организатора выездного совещания за 270 тыс. руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На сайте госзакупок появилась котировка на организацию и проведение совещания руководителей образовательных учреждений города Перми в июне и августе 2017 года. Начальная цена контракта составляет 270 тыс. руб.

По условиям технического задания, за эту сумму исполнитель должен организовать и провести выездное двухдневное совещание в июне для 150 человек и однодневное совещание в августе для 300 человек.

Заказчиком мероприятий выступает департамент образования Перми.

Организация совещаний включает аренду зала для проведения пленарного заседания и площадки для работы не менее четырёх групп. Для этого исполнитель должен подобрать модераторов, сформировать состав участников группы и подготовить раздаточный материал. Кроме того, он должен обеспечить информационно-техническое сопровождение отраслевого совещания и оформить проектные идеи, разработанные на совещании, а также произвести фото- и видеосъёмку.