Строительство второй очереди инвестпроекта ЛМЗ приостановлено

Причина — отсутствие инвестиционного финансирования


Наталья Калюжная обозреватель газеты «Новый компаньон»
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лмз
Фото: Игорь Катаев

В рамках форума «Экономика роста и благосостояния Пермского края» прозвучала информация о том, что реализация инвестпроекта Лысьвенского металлургического завода приостановлена. На предприятии эту информацию подтвердили.

Напомним, в 2014 году ЛМЗ начал проект по строительству листопрокатного комплекса, который предполагалось строить в две очереди. В ходе первого этапа первой очереди в действующем цехе полимерных покрытий была установлена линия нанесения покрытий с технологией Printech производительностью 110 тыс. тонн в год. На втором этапе первой очереди в конце 2016 года должно было быть завершено строительство цеха холодного проката с годовым объёмом производства 820 тыс. тонн в год. Стоимость всей первой очереди оценивалась в 13 млрд руб. В рамках второй очереди проекта к 2020 году планировалось ввести в эксплуатацию второй прокатный цех.

Реализация проекта была прервана из-за сложных экономических условий. Второй этап первой очереди (строительство цеха холодного проката) временно приостановлен.

Виктор Родионов, управляющий директор ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»:

 — Действительно, в 2014 году ЛМЗ начал масштабный проект по строительству листопрокатного комплекса. Ровно год назад мы при участии (посредством телемоста) председателя правительства России Дмитрия Медведева запустили его первую очередь — агрегат полимерных покрытий по технологии «Принтек». Безусловно, экономическая ситуация, санкции, трудности в организации финансирования — не самые благоприятные условия для реализации инвестпроектов. Тем не менее, даже в таких жёстких условиях мы реализовали первый этап проекта — построили и запустили новую линию. Сегодня второй этап — строительство цеха холодного проката — временно приостановлен, мы вынуждены были это сделать по причине отсутствия инвестиционного финансирования, соответственно, пока нет чёткого понимания по срокам.

Как сообщили на предприятии, завод работает в прежнем режиме, сотрудникам выплачивается заработная плата, продолжается реализация социальных проектов.

Виктор Родионов:

— Главная задача сегодня — стабильная работа предприятия, и мы всё для этого делаем. Завод работает, работает с прибылью. Мы надеемся, что экономический кризис — это не навсегда и рано или поздно мы вернёмся к прежним, плановым объёмам строительства.

На вопрос о том, требуется ли заводу в данный момент какая-то поддержка краевых или федеральных властей, Виктор Родионов отвечает: 

«Все механизмы, которые можно было задействовать в данной ситуации, коллеги из Минпромторга Пермского края задействовали».

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