В Пермском крае выплаты семьям с приёмными детьми проиндексируют на 5,3%

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В среду, 3 мая, на заседании правительства Пермского края появилась информация об индексации денежных выплат семьям, которые воспитывают приёмных детей. В этом году она составит 5,3%.

Сейчас приёмные семьи с детьми от одного до трёх лет получают 8,2 тыс. руб. на каждого ребёнка ежемесячно. Для этих семей повышение составит 434 руб. Для приёмных семей, воспитывающих детей с трёх до шести лет и получающих выплаты в размере 9,7 тыс. руб., повышение составит 514 руб. Для тех, кто воспитывает детей от шести до 18 лет, — 636 руб.

В среднем, объём поддержки семей увеличится на 528 руб.