Краевое минприроды заплатит 56 млн руб. за установление границ водоохранных зон в Прикамье

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Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края внесёт границы водоохранных зон рек на севере Прикамья в государственный водный реестр и государственный реестр недвижимости.

В связи с чем в конце апреля были объявлены два конкурса на установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос бассейна реки Кама до посёлка Тюлькино и реки Вишера. Максимальная стоимость двух контрактов составила 56 млн руб.

Как сказано в аукционной документации, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос необходимо для информирования граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос.

Подрядчик должен будет установить ширину прибрежной защитной полосы в зависимости от уклона берега водного объекта, определить границы, нанести их на картографические материалы, указать места размещения специальных информационных знаков «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса», согласовать с заинтересованными организациями и физическими лицами места установки специальных информационных знаков и предоставить сведения о границах и местоположении береговой линии для включения в соответствующие реестры.

«Новый компаньон»