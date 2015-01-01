В Перми коммунальщики несколько часов устраняли последствия аварии

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Фото: Константин Долгановский

2 мая в Ленинском районе Перми на перекрёстке улиц Ленина и Крисанова произошла коммунальная авария.

Авария произошла из-за дефекта на подающем теплопроводе горячего водоснабжения. В итоге автомобили и общественный транспорт ехали по воде, троллейбусам и вовсе пришлось буксовать через залитый водой перекрёсток — асфальт был вспучен напором воды.

Авария произошла около 17 часов. Трубопровод была вскоре перекрыт, и ремонтные бригады ПСК начали устранять последствия ЧП с целью. Часть окрестных домов на время осталась без тепла.

Улица Крисанова на время ремонта была перекрыта; проезд по ул. Ленина от вокзала Пермь II в сторону центра города осуществляется в один ряд.

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