Возведение второй очереди ЖК «Любимов» начнётся во втором квартале 2017 года

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Сегодня, 2 мая, глава Прикамья Максим Решетников с рабочим визитом посетил Березники. В рамках поездки глава региона проверил ход строительства микрорайона «Любимов» и провёл совещание по вопросам переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий».

Глава Прикамья осмотрел строительную площадку и котельную, обеспечивающую теплом новый микрорайон.

Заказчиком строительства комплекса, в котором уже сданы и заселяются пять домов, является АО «Корпорация развития Пермского края». Председатель совета директоров АО «КРПК» Геннадий Тушнолобов доложил главе региона о ходе реализации проекта и заверил, что летом этого года будет сдано ещё три многоэтажных дома. Всего же в этом году предстоит ввести в эксплуатацию почти 80 тыс. кв. м жилья, переселить порядка 2 тыс. семей. Во втором квартале 2017 года начнётся возведение второй очереди жилого комплекса — проектная документация на шесть домов уже прошла госэкспертизу.

Глава региона отметил, что в апреле по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым был успешно решён вопрос финансирования проекта.

«Как и обещал, раз в месяц инспектируем стройку. Основные итоги работы за прошедший месяц: во-первых, окончательно решён вопрос с финансированием как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом финансирование связано не только с переселением, но и созданием социальной инфраструктуры, дорожным вопросом. Теперь дело за подрядчиками, КРПК, ресурсоснабжающими компаниями. Во-вторых, сокращены отставания по срокам. Сейчас вопрос контролируется на принципиально ином уровне. В городе постоянно работают краевые власти, и березниковцы могут быть уверены в том, что те обязательства, которые правительство края и городские власти брали на себя, будут выполнены. В результате, получим современный микрорайон с комфортной городской средой и объектами социальной инфраструктуры», — подчеркнул Максим Решетников.

Глава региона поставил задачу максимально синхронизировать строительство домов и возведение объектов социальной, дорожной, спортивной инфраструктуры.

«Обращаю внимание, что процесс синхронизации переселения людей с развитием необходимой социальной инфраструктуры в микрорайоне «Любимов» - на моем особом контроле», — заявил глава региона.

На территории микрорайона будет возведено ещё два детских сада, строительство одного из них уже ведётся. Кроме того, планируется строительство средней школы на 1 тыс. 224 места, в которой будет два бассейна и спортзал с современным оборудованием.

«На территории комплекса планируем открыть МФЦ, центр социального обслуживания населения, территориальный отдел полиции, отделение почты. В будущем здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Особое внимание уделяется благоустройству территории — планируется обустройство детских площадок, сквера, благоустройство и озеленение района», — сообщил глава Березников Сергей Дьяков.

Напомним, в первый же рабочий день на посту главы региона Максим Решетников в качестве одной из первоочередных задач краевого правительства обозначил переселение жителей Березников из опасной зоны. Первая рабочая поездка руководителя Прикамья состоялась именно в этот город.

В рамках рабочей поездки, прошедшей сегодня, глава региона также посетил производственную площадку предприятия «АВИСМА» в Березниках — крупнейшего в мире производителя титановой продукции. Кроме того, состоялось совещание по вопросу реконструкции детской больницы в Березниках и встреча с активом городского совета ветеранов.

Источник — администрация губернатора Пермского края