Уровень воды в районе Камского гидроузла снизился

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По данным изменений объёмов водохранилищ ГЭС РусГидро, уровень Камской ГЭС сейчас находится на уровне 102,6 м, что чуть меньше, чем нормальный подпорный уровень водохранилища, который составляет 108,5 м. За прошедшие сутки в водохранилище поступило 7 тыс. 800 куб. м воды.

С 27 апреля Камская ГЭС перешла в базовый режим работы, что позволяет увеличить выработку электроэнергии.

«В этом году из-за низких температур воздуха половодье развивается вяло. Приток медленно увеличивается, активного снеготаяния пока нет. Максимальный приток паводковых вод в створе Камского гидроузла мы ожидаем в конце первой декады мая», — отмечал директор Камской ГЭС Виктор Алексеев.

Напомним, в районе Камского гидроузла в середине апреля началось половодье, так как 15 апреля 2017 приток к створу Камской ГЭС превысил 1000 м3/с.