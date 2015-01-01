«Белкомур» или «Транссиб»? Максим Решетников считает, что реализация крупных инвестпроектов не должна сказаться на железнодорожных тарифах для предприятий

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Как заявил на форуме «Экономика роста и благосостояния Пермского края» врио губернатора Пермского края Максим Решетников, необходимо изыскивать такие варианты строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», чтобы реализация проекта происходила не за счёт промышленных предприятий.

Максим Решетников, врио губернатора Пермкого края:

— В ближайшее время нам необходимо решить важный вопрос по березниковско-соликамскому промузлу — это вопрос вывоза производимой продукции. Соответственно, перед нами стоит очень большая развилка, (стоит она и перед министерством транспорта РФ) — куда нам двигаться дальше? Идти в сторону реализации проекта «Белкомур», или же ограничиться более локальными и менее стратегически важными мероприятиями по реконструкции «Транссиба». С одной стороны, хочется поддержать проект «Белкомура». Но наша принципиальная позиция заключается в том (я докладывал её в Минтрансе, скажу и сейчас), что реализация любых крупных проектов не должна происходить за счёт промышленных предприятий. Иными словами, тот уровень тарифа прейскуранта 10.01 («Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами», — ред. ) должен сохраниться и при реализации проекта «Белкомур» и при реконструкции «Транссиба». Мы будем искать варианты развития «Белкомура», но не будем это делать за счёт пермских предприятий. Думаю, не надо объяснять, почему это так важно.

Напомним, ранее заявлялось, что строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» начнётся в 2018-м году. В начале 2017 года проект должен был пройти согласование с Минтранспорта и Минэкономразвития РФ. По данным правительства Архангельской области, в данный момент согласовывается график подготовки концессионного предложения по проекту «Белкомур». Проект концессии уже обсуждался на совещании проектного комитета в Пекине. Потенциальным инвестором проекта является китайская компания «Поли Интернэшнл», входящая в холдинг «Поли груп».

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