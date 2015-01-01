Максим Решетников обратился к ОМК с просьбой вновь рассмотреть проект ЧМЗ Собственникам предпрятия могут быть предоставлены налоговые льготы в рамках специнвестконтракта

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Фото: Игорь Катаев

Как заявил губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе форума «Экономика роста и благосостояния Пермского края», он провёл в Москве переговоры с владельцем и председателем правления ЗАО «Объединенная металлургическая компания» Анатолием Седых, в ходе которых попросил предпринимателя вернуться к рассмотрению площадки Чусовского металлургического завода (принадлежит ОМК).

Напомним, к 2017 году в Чусовом на базе метзавода планировалось создать производство бесшовных труб для нужд нефтяников и газовиков. В 2012-м году был подписан соответствующий меморандум между ОМК и администрацией края, на ЧМЗ были разобраны старые цеха, расчищена площадка под строительство нового производства, уволена часть сотрудников. Однако в 2015-м году ОМК прекратила реализацию проекта, заявив, что в новой экономической ситуации он перестал быть рентабельным. В то же время источники в Чусовом говорили о том, что проект «недолоббировали» на уровне краевых властей и не предоставили ОМК преференций, которые они получают в других регионах. Сейчас ситуация в Чусовом несколько изменилась — город получил статус ТОСЭР, дающий льготы инвесторам.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Я провёл в Москве переговоры с собственником ЧМЗ и ОМК господином Седых, попросил его вернуться к рассмотрению площадки на территории Чусового как основной площадки предприятия, учитывая те налоговые льготы, которые Чусовой получил как территория опережающего социального развития. Налоговые преференции там крайне существенные.

Напомним, накануне получения Чусовым статуса ТОСЭР в пресс-службе ОМК заявляли, что речи о возвращении к проекту по строительству трубно-сталеплавильного комплекса на площадке ЧМЗ нет, даже при условии попадания города в список ТОСЭР. Управляющий директор ЧМЗ Владимир Кирзнер, в свою очередь, пояснял, что налоговых льгот в рамках проекта ТОСЭР ЧМЗ получить не может, поскольку является градообразующим предприятием. В то же время, на «промышленном» комитете заксобрания Пермского края первый замминистра территориального развития Пермского края Светлана Усачёва отметила, что не только новые юридические лица, но и уже действующие на территории Чусового предприятия тоже могут получить налоговые льготы. Правда и условия для них — другие.

Светлана Усачёва, первый заместитель министра территориального развития Пермского края:

— Резидентами Чусового могут быть не только новые юрлица, но и уже действующие предприятия, но они, согласно условиям ТОСЭР, должны будут в ходе реализации проекта удвоить численность своих сотрудников.

Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минпромторге, действительно, новые инвестпроекты в отраслях, уже имеющих отношение к основной деятельности ЧМЗ, (в том числе, проект создания трубо-сталеплавильного комплекса), не могут стать резидентами ТОСЭР «Чусовой» и получить льготы в рамках ТОСЭР. Однако правительство Пермского края в случае возобновления проекта может предложить инвестору (ОМК) налоговые льготы, предусмотренные институтом специальных инвестконтрактов, а также поддержку в привлечении средств по федеральным программам и программам институтов развития.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— В настоящее время АО ЧМЗ занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов и прочих стальных изделий первичной обработки, литьём металлов, производством чугуна, стали и ферросплавов, производством инструментов, изделий из проволоки, цепей и пружин. Таким образом, новые инвестиционные проекты в этих отраслях, в том числе проект создания трубо-сталеплавильного комплекса, не могут стать резидентами ТОСЭР «Чусовой» и получить льготы в рамках ТОСЭР.

В тоже время реализация крупных инвестиционных проектов (таких, как ТСК, — ред.) повлечёт за собой создание дополнительных рабочих мест и в смежных отраслях, а предприятия этих смежных отраслей уже получат льготы в статусе резидентов ТОСЭР.

Со своей стороны, правительство Пермского края в случае возобновления проекта может предложить инвестору налоговые льготы, предусмотренные институтом специальных инвестиционных контрактов, а также поддержку в привлечении средств по федеральным программам и программам институтов развития.

В данный момент на предприятии уже реализуются два инвестпроекта. Один из них — реконструкция склада готовой продукции рессорного производства, предусматривающая модернизацию систем отопления и вентиляции, увеличение количества погрузочных мест, улучшение логистики процесса отгрузки рессорной продукции. Сроки реализации проекта — четвёртый квартал 2017 года, объём инвестиций — 95,7 млн руб. Второй, реализующийся на предприятии, инвестпроект — реконструкция системы теплоснабжения, в ходе которой на ЧМЗ будет установлена блочно-модульная котельная мощностью 15 МВт, а так же переоборудованы локальные тепловые объекты завода. Этот проект предполагается завершить в третьем квартале 2018 года, объём инвестиций в него составит 83,4 млн руб.

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