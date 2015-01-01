Прожиточный минимум в Прикамье вырос до 9 тыс. 619 руб.

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По данным Пермьстата, в первом квартале 2017 года величина прожиточного минимума в регионе составила 9 тыс. 619 руб., что на 37 руб. больше, чем год назад. В 2016 году величина прожиточного минимума за первый квартал составила 9 тыс. 582 руб., из них 8 тыс. 925 руб. — стоимость потребительской корзины.

В первом квартале этого года стоимость потребительской корзины составила 8 тыс. 984 руб. Из них 4 тыс. 291 руб. — это затраты на продукты питания, 2 тыс. 344 руб. — расходы на оплату различных услуг, 2 тыс. 349 руб. — на непродовольственные товары, 635 руб. — обязательные платежи и сборы.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составил 10 тыс. 278 руб., для пенсионеров — 7 тыс. 889 руб., детей — 9 тыс. 839 руб.