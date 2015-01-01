«Уралкалий» – призёр конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

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В минувшую пятницу в Перми в рамках празднования Всемирного дня охраны труда состоялось награждение победителей конкурса среди предприятий Пермского края на лучшую организацию работы по охране труда. «Уралкалий» вошёл в тройку призёров конкурса.

Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводился под эгидой Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края с целью выявления организаций, добивающихся значительных результатов по снижению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, а также в решении вопросов охраны труда.

Станислав Селезнев, директор по персоналу, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий»:

— Охрана труда и здоровья, промышленная безопасность и охрана окружающей среды являются ключевыми приоритетами для «Уралкалия». Компания делает всё возможное для создания безопасных и здоровых условий труда для своих сотрудников: модернизирует оборудование, обустраивает рабочие места, разрабатывает и внедряет корпоративные стандарты по безопасности, совершенствует контроль за соблюдением требований промбезопасности, проводит обучение в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Отметим, в 2016 году в группе компаний «Уралкалий» не было допущено ни одного несчастного случая со смертельным исходом. Коэффициент потерянных дней в результате травматизма по сравнению с 2015 годом снизился на 30%. В 2016 году на объектах «Уралкалия» не было допущено пожаров и чрезвычайных ситуаций. В компании поддерживается готовность защитных сооружений гражданской обороны. Защитному сооружению на СКРУ-3 по итогам краевого смотра-конкурса 2016 года присуждено первое место. В 2016 году в компании прошли обучение и были аттестованы в области промышленной безопасности 5 тыс. 917 сотрудников, в области охраны труда — 1 тыс. 269 человек, в области ГО и ЧС — 7 тыс. 993 человека, в области пожарной безопасности — 4 тыс. 14 сотрудников.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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