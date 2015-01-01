В Кунгурском районе подтопило два моста через реку Бабка

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в результате паводка в Кункгурском районе произошло подтопление территорий. В частности, под воду ушли два моста через Бабку. Пострадавших нет.

Уровень воды в реке Бабка поднялся из-за активного таяния снега, чему способствовала тёплая погода. В результате чего затопило мосты, соединяющие село Моховое с деревнями Липово, Дейково, Подкамаенное, Плашкино.

По последним сообщениям ГУ МЧС по Пермскому краю, сейчас в реке Бабка наблюдается динамика снижения уровня воды. На месте ведутся работы по замерам. Ситуация находится под контролем.

Отметим, специалисты службы спасения рекомендуют воздержаться от сплавов по рекам в период паводка из-за большой вероятности ледовых заторов .

Тем не менее, на сегодняшний день, по данным Пермской краевой службы спасения, зарегистрировано 16 туристических групп на водных маршрутах. К сожалению, как отмечают специалисты, далеко не все туристы соблюдают требования законодательства и регистрируются.