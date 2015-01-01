Пермский аэропорт получит банковскую гарантию для выплаты налога

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«Международный аэропорт Пермь» привлечёт банковскую гарантию для исполнения обязательств по уплате в бюджет налога.

Банковская гарантия привлекается в сумме 3,3 млн руб.

Бенефициаром выступила Федеральная налоговая служба. Заказчиком — «Международный аэропорт Пермь».

Гарантия будет предоставлена до 27 марта 2018 года.

Как говорится в документации к проведению конкурса, гарантия будет предоставляться при условии отсутствия просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по этому договору и по всем иным кредитным договорам. За предоставление каждой гарантии будет взиматься денежное вознаграждение. Размер будет начисляться в годовых процентах от суммы предоставляемой гарантии.

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