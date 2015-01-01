Григорий Желудов покинул пост руководителя краевого управления ГУФСИН

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Накануне, 1 мая, президент РФ Владимир Путин подписал приказ об освобождении от должности руководителя Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Пермскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Григория Желудова. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.

По данным «Коммерсант-Прикамье», 62-летний Григорий Желудов сам решил выйти на пенсию. Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН назначен заместитель главы ГУФСИН, полковник внутренней службы Сергей Носов.

Стоит отметить, Желудов возглавил краевой ГУФСИН в конце 2014 года. Ранее он возглавлял ГУФСИН в Удмуртии.

Как пояснили в ГУФСИН по Пермскому краю, нового кандидата на пост главы краевого управления будет выдвигать ФСИН России. Утверждён он будет на этот пост указом президента РФ. Сроки назначения не называются.