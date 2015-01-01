В Перми на первомайскую демонстрацию вышли 28 тыс. человек День весны и труда

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня в Пермском крае прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню весны и труда, — 1 Мая.

В Перми масштабное шествие трудящихся прошло по Октябрьской площади и собрало порядка 28 тысяч горожан.

Участниками демонстрации стали представители краевого Совета профсоюзов, предприятий и организаций города, вузов и ссузов, студенческой молодёжи, руководители города и края.

С трибун участников приветствовал глава региона Максим Решетников.

Одними из первых на Октябрьскую площадь вошли колонны профсоюзов и студенческих отрядов. Затем прошёл коллектив администрации Перми вместе с главой города Дмитрием Самойловым, сотрудники районных администраций. Также в демонстрации приняли участие трудящиеся крупных предприятий города, таких как «Мотовилихинские заводы», «Сибур-Химпром», «Протон-ПМ» и многие другие.

Напомним, сегодня первомайские демонстрации прошли во многих городах России, которые собрали более 730 тыс. человек. В МВД подчеркивают, что все мероприятия прошли без происшествий.





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