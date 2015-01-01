Студенты Пермского хореографического училища вышли в финал всероссийского конкурса

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В пятницу, 28 апреля, в Большом театре России прошёл финал III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», учредителями которого являются Министерство культуры РФ и Фонд социально-культурных инициатив под председательством Светланы Медведевой.

Отборочный тур проводился на основании видеоматериалов с записью выступлений участников. По итогам отборочного этапа в финал были отобраны 29 студентов разных балетных школ страны, в том числе трое учащихся выпускного класса Пермского хореографического училища: Игорь Кочуров, Альбина Колобова, Анна Григорьева.

Глава региона Максим Решетников лично поддержал пермских финалистов Всероссийского конкурса:

«Пермь — это город, где очень любят балет. Наше хореографическое училище известно на всю Россию. Желаю ребятам представить Пермский край на достойном уровне и продолжить традиции пермского балета».

Отметим, конкурс «Русский балет» проходит уже в третий раз, и представители Пермской хореографической школы неизменно принимают в нём участие.

В этом году оценивать исполнение конкурсантов будет жюри, в которое вошли выдающиеся деятели балетного искусства. Среди них — главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко. Неизменный председатель жюри — народный артист СССР, хореограф Юрий Григорович.

Источник — администрация губернатора Пермского края