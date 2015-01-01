В краевом правительстве обсудили вопросы пожарной безопасности

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Сегодня состоялось заседание краевой комиссии по ГО и ЧС под председательством первого заместителя председателя правительства Пермского края Владимира Рыбакина, где обсуждались вопросы пожарной безопасности на территории края в весенне-летний период, включая пожарную безопасность летних лагерей и безопасность людей на водных объектах.

Сейчас идёт проверка лагерей, которые должны принять около 180 тыс. детей. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы и замначальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Дмитрий Бабушкин особо отметил муниципальный лагерь им. С. Чекалкина в Горнозаводском районе, где ещё с прошлого года не устранены требования пожарной безопасности.

В ответ председатель КЧС и ОПБ Горнозаводского района Денис Буренин заверил присутствующих, что нарушения будут устранены до 30 мая.

Особое внимание было уделено безопасности людей на водных объектах региона. Пугающую статистику привёл начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю — главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края Андрей Гониченко. Так, в прошлом году в Пермском крае утонули 222 человека, среди них 11 детей. Для сравнения, в 2015 году утонули 170 человек, в том числе 11 детей. По словам Андрея Гониченко, причинами происшествий на воде стало отсутствие спасательных пунктов и контроля за детьми.

Кроме того, было принято решение об открытии с 28 апреля навигации и утверждении обновлённого состава противопаводковой рабочей группы.

Главам муниципалитетов было рекомендовано выявить наиболее опасные места для купания и организовать их проверку, также выставить запрещающие знаки, решить вопрос по патрулированию нарядами полиции мест массового отдыха и установке спасательных постов.

Гониченко отметил, что некоторые главы муниципалитетов сообщили МЧС о недостатке средств на установку спасательных пунктов. Поэтому они должны установить временные спасательные пункты в выходные дни и праздники и провести очистку пляжей.

По противопожарной безопасности нарушения рекомендовано было устранить главам Нытвенского, Юсьвинского, Суксунского, Горнозаводского и Усольского районов, а также Пермского и Кудымкарского городских округов до 20 мая этого года.

Напомним, в прошлом году в Пермском крае произошло 126 лесных пожаров. Площадь возгорания составила 301 га, что превышает показатели 2015 года.