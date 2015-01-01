Теруправление «Росимущества» будет сдавать объекты культурного наследия за 1 рубль Аукционы в Перми еще не назначены

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Как сообщил «Новому компаньону» руководитель теруправления Росимущества по Пермскому краю Денис Молодых, на уровне центрального аппарата «Росимущества» уже реализуется практика по сдаче в долгосрочную аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Стартовая цена при сдаче объектов составит 1 рубль. «Это «новелла» 2017-го года. Законодательные изменения по этой теме вступили в силу, на федеральном уровне практика уже есть. Она будет реализована и в Пермском крае», — отмечает Денис Молодых.

Пока, как сообщают в теруправлении «Росимущества», аукционы на эту тему еще не назначены, ни один объект не продан, поскольку «норма вступила в силу недавно». Торги будут назначены в течение 2017 года.

Денис Молодых, руководитель теруправления Росимущества по Пермскому краю:

— Законодательные изменения позволяют сдавать в аренду памятники по льготной ставке в 1 рубль. Это первоначальная цена торгов. В ходе аукциона сумма может повышаться. Мы уходим от оценки стоимости, поскольку она не всегда может объективно отражать реальную стоимость. Таким образом «Росимущество» пытается привлечь собственников на довольно сложные объекты, обременённые тем или иным статусом регионального или федерального значения. Эти здания находятся не в лучшем состонии. Людям придётся вкладывать деньги, чтобы привести их в лучший вид. Разумеется, они должны быть отреставрированы. Именно цена в один рубль и позволит увеличить капвложения пользователя в эти здания. Миллион, который они могли бы потратить на аренду, они смогут вложить на реконструкцию и воссоздание объекта. Росимущество, в свою очередь, будет контролировать этот процесс.

По словам Дениса Молодых, процесс реализации объектов культурного наследия начался в 2017-м году, а продолжаться будет «до сдачи в аренду всех объектов казны, которые находятся без пользователей».

Предсказать итоги торгов в Пермском крае руководитель теруправления пока не решается: «Все зависит от потребностей участников. Может, и торги с рублём не состоятся. Ставить сроки окончания процесса просто невозможно».

Как сообщили «Новому компаньону» в ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников», в Пермском крае всего 8 зданий, являющихся памятниками федерального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии. «Поскольку все они являются религиозными учреждениями, размещение в их стенах музеев или других культурных учреждений невозможно», — сообщают в КЦОП.

Согласно данным, предоставленным центром охраны памятников, все объекты культурного наследия федерального значения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, расположены в Верхнекамье. Три в Усольском районе, три в Соликамском, два в Березниках, один в Чердынском районе. В их числе: церковь Владимирской Божьей Матери, деревянная церковь Богоявления, Крестовоздвиженский собор и др.

Объектов муниципального значения, которые могут подпасть под эту норму права и быть реализованными с торгов, тоже восемь. Эти объекты не являются религиозными учреждениями и теоретически, после сдачи в аренду, могут быть превращены новыми собственниками в музеи или другие учреждения. Так, по данным мониторинга за 2016 год в неудовлетворительном состоянии находятся следующие муниципальные объекты культурного наследия: склады купцов Колпаковых в Кунгуре, земская школа в Бардымском районе, дом главного механика железоделательного завода и женское училище в Добрянке, а также четыре объекта в Чёрмозе: госпиталь, аптека, школа и дом инженера.

Ещё 6 объектов культурного наследия в регионе, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, уже заняты музеями и другими учреждениями. В одном из них расположен административный корпус Пермского государственного гуманитарного педагогического университета.

Объекты культурного значения в собственности муниципалитетов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии:

Склады купцов Колпаковых (Киттарский корпус) г. Кунгур, Гоголя, 27 Школа земская Бардымский р-н, с. Краснояр 1-й, ул. Ленина, 64а Дом главного механика железоделательного завода г. Добрянка, ул. Ленина, 10 Училище женское г. Добрянка, ул. Ленина, 19 Чермозский железоделательный завод: дом главного инженера Чермоз, ул. Советская, 1 Госпиталь Чермоз, ул. Свердлова, 8 Аптека Чермоз, ул. Свердлова, 9 Начальная школа Чермоз, ул. Ломоносова, 19/ул. 40 лет Октября, 14

Объекты культурного значения в неудовлетворительном состоянии находящиеся в федеральной собственности:

Часовня Спаса Убруса , XVII в. Усольский район, г. Усолье, ул. Спасская, д. 12а Церковь Владимирской Божьей Матери, 1760 г. Усольский район, г. Усолье, ул. Преображенская, д. 6/21 Церковь Никольская на горе Пыскорского монастыря, 1660 г. Усольский район, с. Пыскор, кладбище Крестовоздвиженский собор, 1799 г. г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 65 Троицкий монастырь, XVII-XVIII вв. г. Соликамск, ул. Д. Бедного, д. 25 Церковь Воздвижения, 1691 г. Соликамский район, бывш. с. Верхне-Боровое Церковь Богоявления (деревянная), XVI-XVII вв. Чердынский район, село Пянтег Троицкая церковь, 1688 г. г. Березники, ул. Новосодовая, д. 81

Ветхие здания в которых уже расположены различные учреждения:

Училище детей канцелярских служителей: корпус ПГГПУ г. Пермь, ул. Сибирская, д. 26 Купеческий особняк: почта Ильинский район, г. Чермоз, ул. Ломоносова, д. 16 Усадьба купца Меркурьева: склад Чердынский район, г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 76/2 Усадьба лесопромышленника Г.П. Гусева: амбар Чердынский район, г. Чердынь, ул. Советская, д. 17 Усадьба купца Алина (Малого): амбар кирпичный Чердынский район, г. Чердынь, ул. Соборная, д. 25/1 Церковь Богоявления, 1736 г. Чердынский район, пос. Ныроб, ул. Ворошилова, д. 22