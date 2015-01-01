Общий объём производства компании «УРАЛХИМ» в первом квартале 2017 года вырос на 2%

Плюсануть
Поделиться

По итогам первого квартала 2017 года выпуск товарной продукции предприятиями «УРАЛХИМа» составил 1,6 млн тонн, что на 2% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Снижение выпуска аммиачной селитры на 15 тыс. тонн в первом квартале связано с перераспределением слабой азотной кислоты на выпуск нитрата кальция. Увеличение производства сложных удобрений на 43 тыс. тонн (24%) произошло в результате переориентации мощностей «ВМУ», ранее производивших фосфорные удобрения, выпуск которых, соответственно, снизился на 26%. В целом производственные показатели сохранились на уровне первого квартала 2016 года, увеличившись на 26 тыс. тонн благодаря стабильной работе оборудования и повышению суточной выработки.

Наименование продукции 3 мес. 2016 3 мес. 2017 Изменение, тыс. т Изменение, %
Аммиачная селитра и ее производные 773 758 -15 -2%
Аммиак 216 207 -9 -4%
Карбамид 306 315 9 3%
Сложные удобрения 178 221 43 24%
DAP/MAP 43 32 -11 -26%
Другие минеральные удобрения 6 6 0,2 4%
Другие химические продукты 51 60 9 18%
Всего 1 573 1 599 26 2%

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В условиях сохраняющейся неблагоприятной внешней конъюнктуры «УРАЛХИМ» не сбавляет оборотов и продолжает демонстрировать хорошие производственные результаты. Уверен, что высокая операционная эффективность и профессионализм коллектива помогут компании достойно пройти этот сложный для всей агрохимической отрасли период.

Производственные показатели предприятий Группы «УРАЛХИМ» (тыс. тонн):

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

производство экономика и бизнес Уралхим
Loading...