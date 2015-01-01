Общий объём производства компании «УРАЛХИМ» в первом квартале 2017 года вырос на 2%
По итогам первого квартала 2017 года выпуск товарной продукции предприятиями «УРАЛХИМа» составил 1,6 млн тонн, что на 2% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.
Снижение выпуска аммиачной селитры на 15 тыс. тонн в первом квартале связано с перераспределением слабой азотной кислоты на выпуск нитрата кальция. Увеличение производства сложных удобрений на 43 тыс. тонн (24%) произошло в результате переориентации мощностей «ВМУ», ранее производивших фосфорные удобрения, выпуск которых, соответственно, снизился на 26%. В целом производственные показатели сохранились на уровне первого квартала 2016 года, увеличившись на 26 тыс. тонн благодаря стабильной работе оборудования и повышению суточной выработки.
Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— В условиях сохраняющейся неблагоприятной внешней конъюнктуры «УРАЛХИМ» не сбавляет оборотов и продолжает демонстрировать хорошие производственные результаты. Уверен, что высокая операционная эффективность и профессионализм коллектива помогут компании достойно пройти этот сложный для всей агрохимической отрасли период.
Производственные показатели предприятий Группы «УРАЛХИМ» (тыс. тонн):
Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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