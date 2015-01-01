В Пермь и Кудымкар приедет с гастролями один из лучших драмтеатров России «Мастерская Петра Фоменко» покажет два спектакля

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Театра-театра, 20-27 июня в рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ «Большие гастроли 2017» и при поддержке Министерства культуры Пермского края на сцене Пермского академического Театра-Театра и Коми-пермяцкого национального драматического театра им. Горького (Кудымкар) пройдут гастроли Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

В программе мини-гастролей — два спектакля, поставленных по мотивам русской классической прозы: «Война и мир. Начало романа. Сцены» и «Русский человек на rendez-vous». Оба спектакля — размышления о русской душе и судьбах России.

Обе эти постановки пользуются не только большой зрительской любовью как в столице, так и за пределами России, но и получили самые высокие оценки профессиональных критиков.

Спектакль «Война и мир. Начало романа. Сцены» (по главам романа Льва Толстого «Война и мир») поставлен в 2001 году основателем театра Петром Фоменко. В ролях — сплошь звёзды, да ещё и самые культовые: Мадлен Джабраилова, Ксения Кутепова, Илья Любимов, Галина Тюнина.

В пресс-релизе говорится:

Рассказанная театром часть романа невелика — неполный первый том. Ещё по-детски взбалмошна влюблённая в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; ещё не умерла родами маленькая княжна Lize, а князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания хрупкости и ненадёжности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, служащей в этом спектакле занавесом.

Спектакль получил Национальную театральную премию «Золотая Маска» (2002) в номинациях «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая женская роль» (Галина Тюнина), а также Гран-при фестиваля BITEF (2004).

20 и 21 июня в 19:00 на большой сцене Театра-Театра

Спектакль «Русский человек на rendez-vous» по повести Ивана Тургенева «Вешние воды» поставил нынешний руководитель театра Евгений Каменькович. В спектакле заняты Серафима Огарёва, Екатерина Смирнова, Фёдор Малышев, Дмитрий Захаров, Амбарцум Кабанян, Юрий Буторин, Михаил Крылов, Мария Козяр.

Как сказано в релизе,

название спектаклю дала статья Чернышевского, посвящённая нескольким рассказам и романам Тургенева. Стремительный и радостный, этот спектакль родился из отрывков, показанных стажёрами «Мастерской Петра Фоменко» на традиционных «вечерах проб и ошибок». Молодой человек беззаботно шагает по незнакомому городу, идёт, не оглядываясь, петляет, часто сворачивает «не туда», но, кажется, это не влечёт за собой никаких последствий. Жизнь закручивается вокруг него цветной каруселью, хороводом театральных масок, оглушает многоязыким щебетом, и нет сил остановиться, прийти в себя. «Вот, вот теперь завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом…» — только и успевает выдохнуть Дмитрий Санин. Но цветная карусель оборачивается макабрической пляской, вешние воды — страшным по силе своей потоком, из которого человек если и может выкарабкаться, то сломленным и абсолютно опустошённым…

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