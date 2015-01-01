Налоговые отчисления группы «ЛУКОЙЛ» в региональную казну с 2010 года выросли на 4,2 млрд руб.

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25 и 26 апреля в Перми прошёл форум «Экономика роста и благосостояния Пермского края», посвящённый 20-летию Союза промышленников и предпринимателей Прикамья «Сотрудничество». На пленарном заседании выступил глава региона Максим Решетников, который особо отметил вклад нефтяников в стабильность социально-экономического положения.

«Промышленники формируют экономику края, создают добавленную стоимость и дают занятость жителям Пермского края. Поэтому развитие предприятий, было, есть и будет приоритетом государственной политики. Нефтегазовая отрасль — это один из столпов экономики региона, крупнейший налогоплательщик в субъекте», — отметил в ходе выступления Максим Решетников.

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков, рассказывая о деятельности организаций группы в Прикамье, сообщил, что за последние пять лет предприятия заплатили в казну региона более 64,5 млрд руб.

«Наше развитие и успехи, несомненно, сказываются на отчислениях в пользу субъекта. В 2010 году мы заплатили — 9,64 млрд руб., а в 2016 уже 13,9 млрд руб. Это на 4,2 млрд руб.больше. Льгота по налогу на прибыль, которая у нас есть, позволяет инвестировать в развитие производственных мощностей, но что самое важное — в развитие социальной сферы Пермского края: строительство детских садов и школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта», — сказал Олег Третьяков.

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