«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам БФ ПНИПУ
«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии пяти лучшим студентам Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Вручение свидетельств проводилось в рамках конференции студентов и молодых учёных «Молодёжная наука в развитии регионов».
Именные стипендиаты обучаются по востребованным в «Уралкалии» специальностям «Технологические машины и оборудование» и «Химическая технология».
Также представители компании наградили школьников — победителей олимпиад по математике и химии, набравших наивысшее количество баллов.
Станислав Селезнев, директор по управлению персоналом, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий»:
— «Уралкалий» традиционно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями. Мы понимаем, что обеспечение эффективности бизнес-процессов компании невозможно без привлечения молодых грамотных специалистов. Многие выпускники вуза сегодня успешно работают в «Уралкалии».
Напомним, именные стипендии студентам вузов выплачиваются с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве компании с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Размер именной стипендии составляет 3 тыс. руб. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты — высокая успеваемость, выполнение научных работ по направлению деятельности предприятия, успешное прохождение производственной практики, увлечённость профессией.
Кроме того, компания оказывает помощь в совершенствовании материально-технической базы вуза, выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы, а также на оснащение учебных лабораторий. В 2016 году объём финансирования программы составил более 10 млн руб.
Помимо студентов ПНИПУ, именную стипендию от «Уралкалия» получают учащиеся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов. Также в компании реализуется программа целевого набора.
Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»
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