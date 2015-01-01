«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам БФ ПНИПУ

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«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии пяти лучшим студентам Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Вручение свидетельств проводилось в рамках конференции студентов и молодых учёных «Молодёжная наука в развитии регионов».

Именные стипендиаты обучаются по востребованным в «Уралкалии» специальностям «Технологические машины и оборудование» и «Химическая технология».

Также представители компании наградили школьников — победителей олимпиад по математике и химии, набравших наивысшее количество баллов.

Станислав Селезнев, директор по управлению персоналом, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями. Мы понимаем, что обеспечение эффективности бизнес-процессов компании невозможно без привлечения молодых грамотных специалистов. Многие выпускники вуза сегодня успешно работают в «Уралкалии».

Напомним, именные стипендии студентам вузов выплачиваются с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве компании с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Размер именной стипендии составляет 3 тыс. руб. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты — высокая успеваемость, выполнение научных работ по направлению деятельности предприятия, успешное прохождение производственной практики, увлечённость профессией.

Кроме того, компания оказывает помощь в совершенствовании материально-технической базы вуза, выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы, а также на оснащение учебных лабораторий. В 2016 году объём финансирования программы составил более 10 млн руб.

Помимо студентов ПНИПУ, именную стипендию от «Уралкалия» получают учащиеся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов. Также в компании реализуется программа целевого набора.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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