«Газпром межрегионгаз Пермь» ограничил газ 39 теплоснабжающим организациям
Просроченная задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по данным на 1 апреля 2017 года превысила 3 млрд руб. В связи с чем поставщик вынужден был ограничить поставки газа должникам. Санкциям подверглись 39 теплоснабжающих организаций в 21 муниципалитете.
При этом введённый
Руководители предприятий, на которых не выполняется или нарушается режим ограничения, могут быть оштрафованы.
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Собственник.