«Газпром межрегионгаз Пермь» ограничил газ 39 теплоснабжающим организациям

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Просроченная задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по данным на 1 апреля 2017 года превысила 3 млрд руб. В связи с чем поставщик вынужден был ограничить поставки газа должникам. Санкциям подверглись 39 теплоснабжающих организаций в 21 муниципалитете.

При этом введённый на предприятиях режим ограничения позволит не нарушить права добросовестных плательщиков за коммунальные услуги. А организации, попавшие под ограничение, по-прежнему должны будут производить тепло и горячую воду для населения. 

Руководители предприятий, на которых не выполняется или нарушается режим ограничения, могут быть оштрафованы.


«Новый компаньон»

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