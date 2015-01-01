«Амкар» впервые в сезоне уступил дома

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Пермский «Амкар» теперь может больше думать о будущем сезоне, чем о высоких местах в чемпионате страны по футболу.

Набравший отличный ход в первой половине чемпионата «Амкар» после зимнего перерыва заметно сбавил обороты. В восьми проведённых встречах пермяки сумели одержать всего одну победу, чем практически перечеркнули мечты своих поклонников о попадании в первую пятёрку лучших команд страны. Теперь «красно-чёрным» стоит задуматься о том, чтобы уже не скатиться ниже 10-го места.

Вчера «Амкар» на своём поле уступил краснодарским «горожанам» 0:2. Оба мяча в ворота Дмитрия Хомича были забиты во втором тайме: сначала отличился Фёдор Смолов, а затем Вандерсон. Это поражение стало для пермяков первым в нынешнем сезоне на своём поле.

Вопрос о сохранении места в премьер-лиге для «Амкара» был снят давным-давно, а значит теперь можно спокойно доигрывать сезон и думать о будущих задачах, давать большую возможность набираться опыта молодым футболистам.

Как показали последние матчи, особый упор при этом стоит делать на вратарскую и защитную линии. «Амкар» всегда славился надёжной и строгой игрой в обороне. Тому пример первые 17 игр нынешнего чемпионата, в которых у пермяков был один из лучших в лиге показателей по пропущенным мячам — соперники их сумели огорчить всего 12 раз. Весной «Амкар» сыграл восемь матчей и умудрился пропустить целых 11 мячей! Конечно, на это определённым образом повлиял уход в столичный «Спартак» вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии, но ведь два игрока не должны делать погоду для всего коллектива профессионалов. Тем более, в зимнее трансферное окно «Амкар» сделал ряд приобретений перспективных футболистов, которым сейчас необходим игровой опыт. Взять того же 22-летнего Дениса Вамбольта, одного из лучших голкиперов ФНЛ. Думается он мог бы создать серьёзную конкуренцию нынешнему основному стражу ворот «Амкара», 32-летнему Дмитрию Хомичу. Тем более, пермякам сейчас терять-то в турнирном плане уже особо нечего.

«Конечно, чувствуется отсутствие Джикии. Хомич сыграл нормально, но ему нужна игровая практика. В первых играх он действовал не очень уверенно, а сегодня уже сыграл лучше. Осенью мы по полмяча пропускали за игру, а сегодня больше пропускаем. В обороне действуем хуже, чем тогда. Надо добавлять, качества есть у того же Секу, который играет в позиции Джикии. У него скорость, борьбу ведет хорошо, но тактически Джикия сильнее… Мы потеряли группу игроков тогда, и я говорил, что для команды важно сохранить место в РФПЛ. Но внутри команды мы, конечно, говорили о том, что надо подняться выше, чем мы были в прошлом сезоне. А сегодня задача — играть каждую игру, стараться расти и добавлять, проходить через поражения, улучшать мастерство и коллективные взаимодействия. Акцентировать внимание на борьбу за еврокубки в нашей ситуации неправильно. Нам надо стараться развиваться и добавлять», — отметил после проигранного «Краснодару» матча главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

Следующий матч «Амкар» проведёт уже 30 апреля в Ростове против местного одноимённого клуба. Затем, поочерёдно, соперниками пермяков будут нынешние главные персонажи по медальной гонке московские «Спартак» и ЦСКА.