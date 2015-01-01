Победители студвесны выступят на Всероссийском этапе фестиваля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

27 апреля в ДК Солдатова прошёл гала-концерт, на котором объявили итоги студенческой весны вузов Пермского края. За прошедшие три недели состоялись все конкурсные мероприятия: девять гала-концеров вузов, 11 студенческих театров, два свободных конкурсных дня и кубок ректоров в игре КВН. Участие в них приняли порядка 20 тысяч активных и творческих студентов региона. На гала-концерте участники представили самые интересные и яркие номера фестиваля.

Глава региона Максим Решетников поздравил победителей студенческой весны и пожелал им удачи во Всероссийской этапе фестиваля:

«Студенческая весна — настоящий праздник молодости и таланта. Я очень хочу, чтобы ваш эмоциональный и жизненный настрой, ваши победы в Студенческой весне стали для вас дополнительной мотивацией участвовать в жизни своих вузов, города и края. Совсем скоро победители краевого этапа «Студенческой весны» Пермского края отправятся на финал. На Россию мы выходим уже больше 20 лет подряд и не раз завоевывали главную награду и призовые места. Уверен, у нас отличные шансы на победу».

Члены жюри вручили победителям гран-при в восьми направлениях: оригинальном, музыкальном, танцевальном, театральном, журналистике, КВН, студенческом театре и в номинации «Лучший гала-концерт».

Лучшие коллективы и исполнители фестиваля войдут в состав команды Пермского края и будут отстаивать честь региона на 25-ой юбилейной «Российской студенческой весне», которая пройдёт с 15 по 20 мая 2017 года в Туле. Гала-концерт состоится 20 мая 2017 года в Москве.

Отметим, начиная с 1996 года, делегация студентов Пермского края является постоянным участником Всероссийского этапа фестиваля. Сборная команда региона дважды становилась обладателем высшей награды студвесны и завоёвывала Гран-при в главной номинации фестиваля — «Концертные программы». Трижды пермяки входили в тройку призёров в общекомандном зачёте.

Источник — администрация губернатора Пермского края