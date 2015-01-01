Опыт применения QR кодов заинтересовал ЦИК и представителей политических партий

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27 апреля 2017 года избирательная комиссия Пермского края провела обучающий семинар для политических партий. Участники обсудили подготовку к проведению выборов губернатора Пермского края.

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил, что в последнее время партии значительно расширили своё представительство в политической жизни Прикамья.

Если в 2014 году от партий было выдвинуто 50% кандидатов, то в 2016 году на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края — 95,5%. Кроме того, партии более активно стали участвовать в процессе формирования избиркомов.

Так, в прошлом году в составы ТИК были выдвинуты и включены представители 10 партий — это один из самых высоких показателей по стране. Партии стали основными действующими элементами в избирательном процессе, поэтому должны усилить свою активность на местах, развивать работу местных отделений, отмечает председатель крайизбиркома.

На выборах губернатора Пермского края перед любым кандидатом (могут быть выдвинуты только партиями) возникает необходимость прохождения муниципального фильтра, то есть поддержки своей кандидатуры в виде подписей муниципальных депутатов.

Игорь Вагин отметил, что в отличие от многих других регионов, в Пермском крае только половина всех муниципальных депутатов выдвинуты «Единой Россией», другая половина — самовыдвиженцы и представители других партий. Также председатель крайизбиркома сообщил о задачах, которые на предстоящую кампанию ставит ЦИК.

Прежде всего, это задачи открытости, бесконфликтности и законности выборов губернатора Пермского края, а также отсутствие обоснованных претензий к работе избиркомов. Кроме того, ЦИК большое внимание уделяется применению QR-кодов на итоговых протоколах УИК.

Этот вопрос обсуждался на заседании ЦИК 26 апреля, где опытом тестирования технологии поделился Игорь Вагин.

Он отметил, что в Прикамье тестирование технологии QR-кода на выборах прошло успешно.

«Мы планируем оснастить необходимым оборудованием все избирательные участки. Есть множество положительных моментов использования машиночитаемого кода: оперативность процедуры введения данных в ГАС «Выборы», исключение возможных ошибок и человеческого фактора при составлении самого протокола и большая открытость процесса подведения итогов — данные протокола доступны всем участникам избирательного процесса. У нас присутствовали и представители ассоциации «Голос», которые также подтвердили эффективность этой технологии. Поэтому уже в единый день голосования 10 сентября 2017 года мы широко будем использовать КОИБы, видеонаблюдение и QR-код», — сообщил председатель Пермского крайизбиркома.

В завершение семинара по просьбе руководителей региональных отделений политических партий были продемонстрированы технологии применения QR-кода и использования КОИБов при голосовании.

Источник — Избирательная комиссия Пермского края