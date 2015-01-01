«Росимущество» планирует реализовывать арестованное имущество на электронных площадках С поверенными организациями госконтракт будет расторгнут

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил сегодня, 27 апреля, руководитель теруправления Росимущества Пермского края Денис Молодых, в крае действуют три поверенных организации, которые реализуют арестованное и конфискованное имущество, поступающее от Федеральной службы судебных приставов и федеральной службы исполнения наказания: «Бриллиант», «Золотой стандарт», «Урал-М». С частью из них контакты будут расторгнуты.

Денис Молодых, руководитель теруправления Росимущества Пермского края:

— Нами в течение полгода проводилась работа по реформированию системы поверенных организаций. За этот период среди них проявились лидеры, середнячки, аутсайдеры. Для аутсайдеров мы поблажек делать не будем и постепенно будем расставаться с организациями, которые не могут соответствовать всем нормам и требованиям госконтрактов.

По словам руководителя, не все представители поверенных организаций восприняли новость о расторжении контрактов лояльно.

«Вчера одним из представителей такой поверенной организации оказана попытка давления на нашего сотрудника. Сейчас по данному факту проходит внутренняя служебная проверка. По результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы, и если будут основания, мы готовы передать эти документы в контрольно надзорные органы», — заявляет Молодых.

По словам Дениса Молодых, к некоторым из поверенных организаций у госорганов возникли претензии.

«Кто-то выполнил работу вовремя и в срок, исправив замечания, высказанные не только нами, но и рядом других органов, включая прокуратуру. Кто-то проигнорировал эти требования».

До сих пор реализация имущества происходила по следующей схеме: после возбуждения дела об исполнительном производстве у должника приставы изымали имущество, оценивали, передавали теруправлению на реализацию. Теруправление, в свою очередь, передавало имущество поверенной организации, которая самостоятельно осуществляла торги.

«Процедура не всегда настолько прозрачная, как хотелось бы, — говорит Молодых. — С 2017 года установленный законом порядок реализации изменился и конфискованное имущество будет реализовываться на электронных торгах. Не останавливаясь на этом, мы хотели бы перевести всё, включая арестованное имущество, на электронную площадку».

В течение 2017 года теруправление планирует изменить схему реализации арестованного и конфискованного имущества.

«Надеюсь, уже с текущего года мы начнём работать более открыто, и продажа арестованного имущества будет происходить через электронные торги. Прозрачность будет достигаться за счёт того, что реализация будет происходить уже не в помещении поверенной организации, а на соответствующей платформе», — заявляет руководитель Росимущества.

Переход к новой схеме торгов теруправление планирует осуществить в течение лета 2017 года. Сегодня объём рынка арестованного имущества в Пермском крае составляет, по данным федеральной службы судебных приставов, 1,5 млрд руб.

«Иногда у нас проходят объекты одним лотом стоимостью свыше 200 млн руб», — добавляет Молодых.

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