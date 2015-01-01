В тендере на поставку оборудования свинокомплексу «Пермский» победила компания «Биг Дачмен» Стоимость оборудования составит €8,1 млн

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Арендатор свинокомплекса «Пермский» — группа компаний «Синергия» — подвёл итоги тендера на поставку оборудования для реконструкции свинокомплекса. Победителем стало ООО «Биг Дачмен», сообщает генеральный директор ГК «Синергия» Александр Печерский.

«Итоги были подведены 27 апреля. Компания «Биг Дачмен» сделала наиболее выгодное предложение в соотношении «цена-качество». Стоимость оборудования для кормления, поения и очистки составит €8,1 млн, что по текущему курсу составляет порядка 502 млн руб.», — отметил топ-менеджер.

По словам Александра Печерского, сейчас поставщик и проектировщик работ по модернизации, которым стало ООО «КамаЭкперт», приступил к совместному проектированию участков для содержания животных.

Как отмечает специалист по связям с общественностью пермского филиала ГК «Синергия» Анна Шандор, Big Dutchman — лидер на рынке птицеводческого и свиноводческого оборудования с представительствами в 100 странах. Разработкой и созданием систем кормления и содержания для современного свиноводства и птицеводства компания занимается с 1938 года.

Как отмечают в пресс-службе свинокомплекса, во втором квартале 2017 года будет определён также проектировщик систем утилизации свинокомплекса. Реконструкция предприятия начнётся в первом квартале 2018 года. Завершить работы планируется к концу года. Инвестиции в реконструкцию оцениваются на уровне 1,4 млрд руб. По итогам модернизации предприятие рассчитывает выйти на производство порядка 40 тыс. тонн свинины в год.

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