Весне – дорогу: связисты привели трассы в полную мобильную готовность

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В поездках по России и Пермскому краю водители и путешественники минуют «ямы» связи. Техническая служба «МегаФона» проверила готовность главных дорог к туристическому сезону, чтобы абоненты могли дозвониться до близких на популярных транспортных маршрутах.

Отправляясь в поездки по России с зелёной сим-картой, путешественников ждёт надёжный сигнал на 94,5% от общей протяжённости транспортных артерий магистрального значения. Это лучший процент покрытия среди других операторов, по данным Роскомнадзора за первый квартал этого года.

Ковровое покрытие обеспечено на 13 трассах, среди них М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-10 «Россия», М-36 от Челябинска до границы с Казахстаном и другие. На девяти дорогах федерального значения связаться с родными можно более чем на 97% территории, включая М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга».

Антон Щербаков, директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале:

— Для спокойствия многим людям просто необходимы смартфон и доступная для звонка сеть, поэтому «мишенью» связистов становятся не только населённые пункты, но и трассы. В этом году мобильный попутчик будет ловить сигнал на ещё большей части дорог.

В поездках по Прикамью стабильный сигнал ждёт автомобилистов на всей протяжённости оживлённых дорог из Перми в Екатеринбург, Соликамск, Удмуртию. В пути, помимо звонков близким, абоненты смогут воспользоваться и быстрым интернетом на большей территории транспортных артерий.

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