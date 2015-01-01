Фильм Павла Печёнкина о Борисе Пастернаке получил приз читательского жюри

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В Гатчине завершился XXIII Российский кинофестиваль «Литература и кино», где документальный фильм Павла Печёнкина «Пермь — Юрятин. Транзит 1916» получил приз читательского жюри. Награду вручил основатель фестиваля Сергей Есин с фразой: «За невероятные киновозможности в маленьком фильме соединить судьбу поэта, любовь к городу и тайну высокого каблука».

«Пермь — Юрятин. Транзит 1916» — неигровой фильм Павла Печенкина, снятый по биографии Бориса Пастернака. Сто лет назад 26-летний герой приехал в гости к семье химика Бориса Збарского, в то время управляющего Морозовскими заводами. Впечатления от поездки вошли в лирические стихи Пастернака и определили дальнейший творческий путь писателя, а Пермь стала прообразом города Юрятин из всемирно известного романа «Доктор Живаго». Консультантом ленты стал доктор филологических наук, профессор Пермского классического университета Владимир Абашев.



