Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 28 апреля

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До встречи у оперного. Пермь готовится к Дягилевскому фестивалю, который на этот раз пройдёт с 14 по 25 мая. Уже четвёртый год подряд в его рамках состоится насыщенная клубная программа. Параллельно с основной программой фестиваля на площадке клуба и в самом Театральном сквере можно будет принять участие в 90 мероприятиях по восьми событийным направлениям.

В поисках компромисса. Глава Перми провёл встречу с активистами движения «Дома на трубы не меняем».

Наши цели совпадают. Глава Прикамья Максим Решетников встретился с профсоюзным активом региона.

Понятное ЖКХ. Жители Гайвы прошли курс обучения «Школы грамотного потребителя».

Новые поликлиники и газопроводы. Глава Прикамья озвучил ряд приоритетных проектов в социальной сфере региона.

Комфорт по заявке. В Перми стартует реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приоритетные дороги. В краевой столице отремонтируют более 400 тыс. кв. м дорожного покрытия по федеральному проекту «Качественные и безопасные дороги».

Лейся песня. Театральный фонтан станцует под «Нирвану».

Природа под охраной. В Перми появятся ещё три особо охраняемые природные территории.

В Перми поговорят о загадках космоса. Для пермяков запускается цикл мероприятий «Открытие», который позволит задуматься о необычных вещах.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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