Максим Решетников и Теодор Курентзис не стали спорить о том, кто из них популярнее Глава региона поздравил лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска»

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Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова и художественный руководитель театра Теодор Курентзис на встречу с Максимом Решетниковым прибыли чуть с опозданием. Глава Прикамья — человек очень пунктуальный и структурированный, все его встречи расписаны по минутам, но на сей раз он специально отвёл чуть больше времени, чем обычно: понимал, что речь идёт об очень интересных людях, с которыми хочется просто пообщаться.

Гости задержались, потому что заканчивали репетицию оперы Пуччини «Богема», где Надежда Павлова исполняет партию Мюзеты, а Теодор Курентзис стоит за дирижёрским пультом. Худрук не мог покинуть театр, пока не завершит все «разборы полётов». У входа в приёмную губернатора лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска» уже ждали министр культуры Пермского края Галина Кокоулина, исполнительный директор театра Андрей Борисов и генеральный менеджер Марк де Мони. Все вместе они зашли в кабинет Максима Решетникова, где уже был накрыт чайный стол.

«Каждый новый успех — труднее предыдущего, ведь каждый следующий шаг — это шаг над собой, преодоление самого себя», — сказал глава Прикамья, вручая цветы Теодору Курентзису.

Очень верно сказал: у Курентзиса уже семь высших театральных наград России, он давно соревнуется сам с собой, ставя всё более высокие планки. Сам Курентзис называет себя шутливо «чемпионом по «Маскам».

«Легко быть «чемпионом по «Маскам» в столице, — говорит худрук Пермского театра оперы и балета. — Но гораздо почётнее стать им в провинции, где нет таких средств, как в Москве. Тем важнее для нас поддержка руководства края и всех пермяков».

Когда Максим Решетников вручал цветы Надежде Павловой, он предложил отдать кому-нибудь подержать её «Золотую Маску» (певица принесла награду с собой), чтобы было не тяжело, и Курентзис прокомментировал философски:

«Держать-то её легко, тяжело получить!»

В это вечер вообще много и удачно шутили.

«Наверное, ни одно событие не обсуждается в Перми так активно, как «Золотая маска», — сказал Максим Решетников, — Ну, кроме смены губернатора»…

— «Больше, чем смена губернатора!» — высказал своё мнение Теодор Курентзис.

— «Главное, чаще!» — согласился Максим Решетников.

Действительно, пермские театры номинируются на главную профессиональную награду России ежегодно. По итогам театрального сезона 2015/16 Пермский театр оперы и балета был номинирован на семь Национальных театральных премий «Золотая маска» за постановку оперы Верди «Травиата». Жюри премии присудило театру три награды: Надежде Павловой — как лучшей актрисе в опере, Теодору Курентзису — как лучшему дирижёру; третий лауреат — постановщик Роберт Уилсон, который получил «Золотую маску» как лучший художник по свету.