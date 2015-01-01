В Перми больше половины служб такси работают по безналичному расчёту

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

15 служб такси (51,7% от общего объёма рынка) в Перми готовы принимать оплату по банковским картам.

По этому показателю Пермь опережает соседний Екатеринбург, где банковские карты принимает только 31% такси. Такие цифры приводит платёжная система «Центральная касса».

При этом 69% компаний разработали собственное приложение, но оплата банковской картой есть пока не у всех. Среди служб такси, у которых нет приложения, только одна готова принимать оплату банковской картой, однако пассажиру придется предупредить службу такси о своём намерении расплатиться картой заранее.

Эксперты проанализировали порядок работы 29 служб такси Перми и проверили наличие специального приложения с возможностью использования банковской карты.

Напомним, первые сообщения в СМИ о появлении в Перми такси, принимающих оплату картой, появились в октябре 2012 года. Тогда к системе электронной оплаты были подключены порядка 50 машин.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .