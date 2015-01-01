В Перми больше половины служб такси работают по безналичному расчёту


Анастасия Кожевникова корреспондент
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15 служб такси (51,7% от общего объёма рынка) в Перми готовы принимать оплату по банковским картам. 

По этому показателю Пермь опережает соседний Екатеринбург, где банковские карты принимает только 31% такси. Такие цифры приводит платёжная система «Центральная касса».

При этом 69% компаний разработали собственное приложение, но оплата банковской картой есть пока не у всех. Среди служб такси, у которых нет приложения, только одна готова принимать оплату банковской картой, однако пассажиру придется предупредить службу такси о своём намерении расплатиться картой заранее.

Эксперты проанализировали порядок работы 29 служб такси Перми и проверили наличие специального приложения с возможностью использования банковской карты. 

Напомним, первые сообщения в СМИ о появлении в Перми такси, принимающих оплату картой, появились в октябре 2012 года. Тогда к системе электронной оплаты были подключены порядка 50 машин.

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