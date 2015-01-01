Глава региона поздравил Пермский театр оперы и балета с получением «Золотой маски»

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В этом году Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского был удостоен главной театральной награды страны — «Золотой маски» — трижды: из семи номинаций три премии получила опера «Травиата».

Глава региона Максим Решетников лично поздравил художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса и исполнительницу главной женской роли Надежду Павлову:

«Я желаю вам успехов, чтобы каждый год вы нас радовали новыми постановками и новыми наградами. Мы очень ценим вашу работу. Все пермяки гордятся нашим театром оперы и балета».

Надежда Павлова, исполнительница партии Виолетты Валери, победила в номинации «Лучшая женская роль в опере». В номинации «Лучшая работа дирижёра в опере» победу одержал художественный руководитель Пермского театра Теодор Курентзис, а «Лучшей работой художника по свету в музыкальном театре» была признана работа Роберта Уилсона.

«Каждая награда особенная. Каждая победа в жизни имеет свой абсолютный, исключительный вес. «Травиата» — это победа нашего оперного театра. В искусстве совершенства нет, мы все вечные ученики. А эти победы дают понять, что другие люди ориентируются на твой труд», — сказал Теодор Курентзис.

Напомним, именно пермской «Травиатой», заявленной в семи номинациях, открылась программа «Золотой маски» этого года: спектакль оказался слишком сложным в постановке, чтобы перевозить его на другую сцену, поэтому жюри впервые перенесло конкурсный просмотр из Москвы в Пермь.

«Золотая маска» связана с Пермью прочными творческими узами. Пермские театры принимают участие в фестивале с 1996 года. Помимо спектаклей театра оперы и балеты на Национальную театральную премию номинировались постановки Пермского академического Театра-Театра, театра «У моста», «Балета Евгения Панфилова».

Источник — администрация губернатора Пермского края