У завода им. Дзержинского отозвали заказ на 500 млн руб. Руководство ЗиДа надеется урегулировать вопрос с лицензией ФСБ до майских праздников

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Фото: Сергей Копышко

Как сообщил 26 сентября исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егор Заворохин, из-за остановки части цехов у предприятия отозван заказ на производство 52-х изделий спецназначения стоимостью 500 млн руб. В рамках прерванного контракта ЗиД производил комплектующие для ЗРК «ТОР» по заказу АО «ВМП «Авитек». Заключённый в 2015-ом году контракт на участие в производстве ЗРК «Стрела» от происходящих на ЗиД пертурбаций пока не пострадал. В данный момент завод реализует 24 контракта, заключённые с разными концернами.

По поводу лицензии ФСБ на ведение заводом секретной деятельности, из-за которой были остановлены секретные цеха предприятия (документ утратил свою силу почти одновременно с арестом замдиректора ЗиД и заявлением заводского профкома о намерении провести митинг), Егор Заворохин заявил, что пролонгацией лицензии занимался замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов, которого арестовали как раз в последний день действия лицензии.

Егор Заворохин, исполнительный директор ЗиД:

— У нас были определённые сроки, чтобы продлить лицензию. Да, есть проблемы, которые не решались заводом. Нам была дана неделя, чтобы эти недочёты устранить. В то время как я занимался заказами и защитой предприятия на уровне Москвы, Александр Сентябов занимался пролонгацией лицензии. В среду (19 апреля — ред.) конкурсный управляющий прислал ему все документы, связанные с гостайной, чтобы тот передал их в ФСБ. К почте Сентябова я не имею никакого доступа. Его в этот день задерживают и уже не отпускают. Полицейские знали, когда прийти — в последний день пролонгации лицензии и одновременно с решающими судами по площадке №3 и стадиону «Дзержинец».

По словам Егора Заворохина, в ФСБ «откликнулись и согласились с тем, что завод пока будет остановлен, но в ближайшее время им будут пересланы все документы».

«До майских праздников мы постараемся вопрос решить. В ФСБ идут на встречу и дают понять, что всё это — просто стечение обстоятельств», — говорит исполнительный директор ЗиД.

По словам Егора Заворохина, в данный момент механические цеха завода работают, остановлены только цеха №7 и № 8, для работы которых необходим доступ к гостайне. Из-за остановки цехов порядка 400 человек остались без работы.

По словам Егора Заворохина, конкурсный управляющий ЗиД Александр Иванов «уже обратился в ФСБ РФ по поводу срыва госконтракта». Стоимость одного дня простоя ЗиД Егор Заворохин оценивает приблизительно в 1 млн руб.

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