Спектакль «Сказка о царе Салтане» получил четыре награды

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Пермский спектакль «Сказка о царе Салтане» удостоена сразу четырёх дипломов Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»: за лучший актёрский ансамбль, за работу хореографа-постановщика Ирины Ткаченко, за работу художника по костюмам Любови Мелехиной и за работу художника по свету Евгения Козина.

Напомним, в этом году для участия в фестивале «Арлекин» поступило 89 заявок. В финал вышли семь спектаклей.

«Сказка о царе Салтане» была задумана как курсовой спектакль студентов Пермского института культуры (мастерская В.Л. Гурфинкеля и Б.Л. Мильграма). Однако после успешной премьеры, стало ясно, что спектакль должен войти в постоянный репертуар Театра-Театра.

С декабря 2015 года этот спектакль играется на камерной «Сцене-Молот» и пользуется неизменным успехом у юных зрителей и их родителей.

В 2016 году спектакль был высоко оценен экспертным советом национальной премии «Золотая маска» и вошёл в программу «Детский Weekend-2017».

«Новый компаньон»

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