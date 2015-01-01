Валерий Гергиев покажет пермякам Малера Пермский концерт Московского пасхального фестиваля будет посвящён музыке ХХ века

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Стала известна программа пермского концерта Московского пасхального фестиваля, который состоится 27 апреля 2017 года в Большом зале Пермской филармонии. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит Симфонию №4 Густава Малера, Концерт для оркестра №1 «Озорные частушки» Родиона Щедрина и симфоническую поэму «Дон Жуан» Рихарда Штрауса. Солистка — Анастасия Калагина (сопрано).

Учитывая, что «Дон Жуан» написан в 1889 году, симфония Малера — в 1901 году, а «Озорные частушки» — в 1963 году, то можно сказать, что программа концерта выстроена как рассказ о музыке ХХ века и её предыстории.

Валерий Гергиев считается в мире одним из ведущих интерпретаторов симфонической музыки Густава Малера.

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