УФАС признало обоснованной жалобу АО «Гипроздрав»

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Заявление АО «Гипроздрав» на необоснованную попытку включить организацию в реестр недобросовестных поставщиков было рассмотрено пермским УФАС.

Напомним, подрядчик жаловался на действия краевого управления капитального строительства при проведении аукциона на выполнение проектно- изыскательских работ по строительству нового корпуса Пермской краевой клинической инфекционной больницы № 1. Итоги конкурса были подведены 30 января 2017 года.

На участие в аукционе заявились четыре компании. Но соответствовала всем требованиям документация лишь АО «Гипроздрав». С ним по закону и должны были заключить контракт. Сумма, за которую «Гипроздрав» готов был выполнить работы, была ниже начальной максимальной в два раза и составила 12 млн руб.

После проверки УФАС было выявлено, что победитель торгов в установленный законом срок направил в адрес заказчика подписанный экземпляр контракта, а также предоставил банковские гарантии.

Однако в ответ на это краевое УКС обратилось в УФАС с заявлением о включении АО «Гипроздрав» в реестр недобросовестных поставщиков по причине не предоставления организацией необходимых документов.

Комиссия антимонопольной службы установила, что у заказчика не было никаких оснований для обвинения АО «Гипроздрав» в несоблюдении условий контракта. Действия заказчика были расценены как злоупотребление доминирующим положением.





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