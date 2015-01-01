«Пермские медведи» завершили борьбу за медали чемпионата

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В чемпионате России по гандболу стартовали игры плей-офф.

Пары команд на стадии ¼ финала сформировались по итогам завершившегося регулярного чемпионата. «Пермские медведи», занявшие восьмое место, встретились с лидером отечественного гандбола, клубом «Чеховские медведи».

Увы, пермяки ничего не сумели противопоставить своим именитым соперникам и дважды уступили — 21:38, 24:32. Теперь «Пермским медведям» предстоит участие в утешительном турнире за 5-8-е места. Их первым соперником станет «СГАУ-Саратов». Матч состоится 12 мая в Перми.